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ЕС решил ограничить передвижения российских дипломатов

14:48
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Это станет одним из пунктов 13-го пакета санкций

Российским дипломатам могут запретить перемещения по всей Шенгенской зоне. Европейский союз намерен включить такой пункт в 13-й пакет европейских санкций в отношении России.

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Как пишет Politico, рассматриваются разные варианты. В частности, по словам анонимного источника издания, есть идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы.

В Брюсселе ранее заявляли, что готовящийся в ЕС 13-й пакет антироссийских санкций будет по большей части символическим. Предполагается, что в пакет войдут новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения. О вводе таких мер в отношении России давно просит Чехия.

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