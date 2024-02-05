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ВС России отразили семь атак ВСУ под Купянском

15:03
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Противник несет серьезные потери

Подразделения "Западной" группировки ВС России отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны, потери противника составили до 130 военнослужащих.

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По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении.  Отражено две атаки штурмовых групп. Противник потерял до 260-ти военнослужащих и пять автомобилей.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 290 военнослужащих.

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