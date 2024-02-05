Противник несет серьезные потери

Подразделения "Западной" группировки ВС России отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Как сообщили в Минобороны, потери противника составили до 130 военнослужащих.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Отражено две атаки штурмовых групп. Противник потерял до 260-ти военнослужащих и пять автомобилей.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражена живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 290 военнослужащих.

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