Путин наградил ученых Российской академии наук

Награждение прошло в преддверии 300-летия РАН

Президент России Владимир Путин в преддверии 300-летия Российской академии наук наградил почетными грамотами и объявил благодарность крупным ученым РАН. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 5 февраля, на официальном портале правовой информации.

Награждены и отмечены благодарностью российского лидера, в частности, академики Ирина Белецкая, Георгий Георгиев, Николай Касимов, Геннадий Кулипанов, Виктор Данилов-Данильян.

30 января Владимир Путин встречался с руководителем РАН Геннадием Красниковым. Он рассказал президенту, что сотрудники академии уделяют большое внимание работе с высокотехнологичными проектами, в том числе в области квантовых технологий, искусственного интеллекта и новых систем мобильной связи.

Наряду с этим глава РАН отметил, что в России работают 439 иностранных ученых из 55 стран, причем "очень комфортной стала академическая площадка для международных исследователей".

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