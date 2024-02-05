Франция находит оправдание актам терроризма Украины

В Москве обратили внимание на эти очередные эмоциональные выпады "на грани фола" в адрес нашей страны. Так в понедельник, 5 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Парижа обвинения Москвы в гибели на Украине французов, которые якобы занимались там оказанием гуманитарной помощи.

Спикер МИД отметила, что Франция отказывается признать свою роль в "вызревании" украинского кризиса и потакании неонацистскому режиму в Киеве. Также Захарова напомнила про поставки Парижем украинской армии смертоносных вооружений и подготовку украинских солдат, сообщается на официальном сайте министерства.

Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах. Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния "правом на самооборону", по сути, оправдывая акты терроризма.

Ранее в Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску чудовищным террористическим актом. Там подчеркнули, что "для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция".

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что теракты киевского режима против российских мирных граждан нужны властям Украины для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов. При этом Киев не гнушается уничтожением и украинских граждан.

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