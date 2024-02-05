ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России осудил оправдание Парижем убийства Киевом мирных россиян

15:36
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Франция находит оправдание актам терроризма Украины

В Москве обратили внимание на эти очередные эмоциональные выпады "на грани фола" в адрес нашей страны. Так в понедельник, 5 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие из Парижа обвинения Москвы в гибели на Украине французов, которые якобы занимались там оказанием гуманитарной помощи.
МИД Франции вызвал посла России из-за гибели французских "волонтеров" на Украине

Спикер МИД отметила, что Франция отказывается признать свою роль в "вызревании" украинского кризиса и потакании неонацистскому режиму в Киеве. Также Захарова напомнила про поставки Парижем украинской армии смертоносных вооружений и подготовку украинских солдат, сообщается на официальном сайте министерства.

Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах. Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния "правом на самооборону", по сути, оправдывая акты терроризма.

Ранее в Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску чудовищным террористическим актом. Там подчеркнули, что "для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция".

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что теракты киевского режима против российских мирных граждан нужны властям Украины для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов. При этом Киев не гнушается уничтожением и украинских граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.