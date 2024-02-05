Афины отказались отдавать Киеву С-300

Это поставит под угрозу безопасность Греции

Греция не намерена ставить под угрозу безопасность и оборону страны. Афины не будут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Маринакис категорически опроверг подобные сообщения. Представитель кабмина подчеркнул, что у ложных новостей "должен быть предел", особенно когда они связаны с обороной страны и внешней политикой.

Глава Министерства национальной обороны Никос Дендиас ранее заявил, что Греция может продать Украине лишние боеприпасы или оружие с истекающим сроком годности. Министр считает, что такая сделка принесет большой доход оборонному ведомству, передает ТАСС.

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