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Афины отказались отдавать Киеву С-300

15:37
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Это поставит под угрозу безопасность Греции

Греция не намерена ставить под угрозу безопасность и оборону страны. Афины не будут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

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Маринакис категорически опроверг подобные сообщения. Представитель кабмина подчеркнул, что у ложных новостей "должен быть предел", особенно когда они связаны с обороной страны и внешней политикой.

Глава Министерства национальной обороны Никос Дендиас ранее заявил, что Греция может продать Украине лишние боеприпасы или оружие с истекающим сроком годности. Министр считает, что такая сделка принесет большой доход оборонному ведомству, передает ТАСС.

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