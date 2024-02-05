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Генсек СНГ рассказал о подготовке к выборам президента России

16:29
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Голосование будет проводиться с 15 по 17 марта

Подготовка к выборам президента России идет очень активно. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказал генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
Зарегистрированные кандидаты в президенты активно ведут предвыборные кампании в регионах

Как подчеркнул Лебедев, он поддерживает контакты с председателем российской Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

По данным ЦИК, процесс подготовки к выборам "идет планово, спокойно, организовано", цитирует Лебедева РИА Новости.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство детально прорабатывает вопросы участия военнослужащих и гражданского персонала армии в предстоящих президентских выборах. При этом особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне СВО.

Тем временем зарегистрированные кандидаты в президенты активно ведут свою предвыборную кампанию в регионах. Там они встречаются с избирателями, представляют свои программы. Например, единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков по состоянию на 2 февраля побывал уже в 13 субъектах Российской Федерации.

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