Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу

Правительством Москвы созданы все необходимые условия размещения

Министр обороны России Сергей Шойгу с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу городского пункта отбора на службу по контракту в российскую армию. В 2023 году контракт здесь заключили более 20 тысяч кандидатов. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, Шойгу и Собянину доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту в ВС России.

В частности, они ознакомились с организацией прохождения медицинской комиссии, психологического тестирования, оценили систему работы инструкторов и оформления банковских карт для выплаты денежного довольствия.

В пункте отбора на военную службу по контракту правительством Москвы созданы все необходимые условия размещения кандидатов, включая комнаты отдыха, оборудованные различными тренажерами и телевизорами, где кандидаты ожидают приема по талону электронной очереди, и столовую с бесплатным питанием.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что свыше полумиллиона человек было привлечено в интересах объединенной группировки войск в 2023 году. В эту цифру входят 420 тысяч контрактников, а остальные являются добровольцами.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах, а также членов их семей. Такое же право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации.

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