Совместные военно-морские учения проведут Россия, Китай и Иран

Приглашены и другие страны

Совместные военно-морские учения проведут в марте Россия, Китай и Иран. Как сообщил командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани, приглашены и другие страны.

Ирани уточнил, что маневры пройдут в конце иранского календарного года, который заканчивается в марте 2024-го. По словам иранского военного, для Тегерана учения проводятся с целью отработки ситуаций по обеспечению безопасности - как экономических ресурсов исламской республики, так и стран региона Ближнего и Среднего Востока".

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США и Великобританию "не испытывать гнев региона". Он решительно осудил атаки США и Великобритании на Йемен, а также агрессию Вашингтона в Ираке и Сирии, передает ТАСС.

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