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Россия внесла двух американских журналистов в список террористов и экстремистов

16:42
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Это касается Хьюго Гордона и Тома Рогана

Росфинмониторинг включил журналистов американского интернет-издания The Washington Examiner Хьюго Гордона и Тома Рогана в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2018 году Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении Гордона и Рогона после публикации ими призывов к подрыву Крымского моста, напоминает "Интерфакс".

В соответствии с требованиями российских законов кредитно-финансовые организации должны заблокировать средства включенных в данный список лиц и приостановить их обслуживание.

Федеральная служба по финансовому мониторингу продолжает решение задач по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, а также по финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

В ноябре 2023 года глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину, что 320 миллиардов рублей в этом году не поступили в теневой оборот благодаря действиям сотрудников Росфинмониторинга.

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