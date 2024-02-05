Обломки вертолета обнаружены на дне Онежского озера
В Карелии водолазы ищут экипаж разбившегося Ми-8 МЧС России. Обломки вертолета уже обнаружены на дне Онежского озера.
Глубина в этом месте доходит до 50 метров. Спасатели планируют применить подводный аппарат "Фалькон".
Ми-8 пропал с радаров накануне, когда совершал тренировочный полет по маршруту Пески-Вытегра. Вертолетом управлял опытный экипаж из трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Причиной крушения, по предварительным данным, стало обледенение машины. Также среди версий - ошибка пилотов и плохие погодные условия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"