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В Карелии водолазы ищут экипаж разбившегося Ми-8

18:10
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Обломки вертолета обнаружены на дне Онежского озера

В Карелии водолазы ищут экипаж разбившегося Ми-8 МЧС России. Обломки вертолета уже обнаружены на дне Онежского озера.

Глубина в этом месте доходит до 50 метров. Спасатели планируют применить подводный аппарат "Фалькон".

Ми-8 пропал с радаров накануне, когда совершал тренировочный полет по маршруту Пески-Вытегра. Вертолетом управлял опытный экипаж из трех человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Причиной крушения, по предварительным данным, стало обледенение машины. Также среди версий - ошибка пилотов и плохие погодные условия.

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Место крушения Ми-8 в Карелии
Место крушения Ми-8 в Карелии
Место крушения Ми-8 в Карелии
Место крушения Ми-8 в Карелии
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