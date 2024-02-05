Боррель рассказал, кого затронет новый пакет санкций ЕС

Это будет уже 13-й пакет рестрикций Брюсселя против России

Новый пакет санкций ЕС против России будет затрагивать иностранные компании, принимающие участие в обходе ограничений. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии подтвердил продолжение разработки 13-го пакета антироссийских рестрикций, уточнив, что его согласование пока не завершено.

По словам Борреля, пресловутый новый пакет ограничительных мер затронет многие физические и юридические лица, сообщает РИА Новости.

Ранее дипломаты на условиях анонимности признали, что европейские политики не успевают проработать более серьезные меры против России — им не хватает времени. По этой причине тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет по большей части "символическим", а внимание сфокусировано преимущественно на "работе над глобальным нарративом" вокруг ограничительных мер.

Помимо этого в Евросоюзе столкнулись с тем, что пригодные для введения рестрикций объекты закончились. Дилемма состоит в том, что все крупные категории уже находятся под санкциями, а те, что пока не затронуты, недоступны — например атомная энергетика или сжиженный природный газ.

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