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Бывший спикер ТО ВСУ Эштон-Чирилло попала в реестр экстремистов и террористов

17:20
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Такое решение принял Росфинмониторинг

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов бывшего представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сару Эштон-Чирилло.
Россия внесла двух американских журналистов в список террористов и экстремистов

Обновленный список опубликован в понедельник, 5 февраля, на официальном сайте ведомства. В перечень также попали мэр города Днепра (до переименования — Днепропетровск) Борис Филатов и бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовала видеоролик с угрозами в адрес одного из представителей российских СМИ. Его фамилию спикер-трансгендер не назвала. Министерство иностранных дел России выразило крайнее возмущение "террористической" риторикой киевского режима в отношении представителей средств массовой информацией. Высказываниями Эштон-Чирилло занялся Следственный комитет.

Однако после этого Эштон-Чирилло заверила, что киевский режим не вынашивает планов "преследовать и убивать" российских журналистов из-за их публикаций, которые не совпадают с официальной риторикой Украины.

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Сара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
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