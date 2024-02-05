Бывший спикер ТО ВСУ Эштон-Чирилло попала в реестр экстремистов и террористов

Такое решение принял Росфинмониторинг

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов бывшего представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сару Эштон-Чирилло.

Обновленный список опубликован в понедельник, 5 февраля, на официальном сайте ведомства. В перечень также попали мэр города Днепра (до переименования — Днепропетровск) Борис Филатов и бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовала видеоролик с угрозами в адрес одного из представителей российских СМИ. Его фамилию спикер-трансгендер не назвала. Министерство иностранных дел России выразило крайнее возмущение "террористической" риторикой киевского режима в отношении представителей средств массовой информацией. Высказываниями Эштон-Чирилло занялся Следственный комитет.

Однако после этого Эштон-Чирилло заверила, что киевский режим не вынашивает планов "преследовать и убивать" российских журналистов из-за их публикаций, которые не совпадают с официальной риторикой Украины.

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