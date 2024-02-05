Парламент Венгрии не стал голосовать по приему Швеции в НАТО

В Будапеште объяснили это отсутствием кворума

Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО в понедельник, 5 февраля, не состоялось.

Вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак заявил, что кворума на заседании не было. В зале присутствовал лишь 51 депутат из 199.

Заседание проигнорировали представители правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз". Поскольку они обладают большинством мандатов, их отсутствия оказалось достаточно для срыва голосования по членству Швеции в НАТО, сообщает ТАСС.

Венгрия остается единственным членом Североатлантического альянса, не ратифицировавшим протокол об одобрении заявки Швеции на вступление в военно-политический блок после того, как в январе Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО во вторник. Из 346 депутатов за выступили 287, против высказались 55, четверо воздержались.

Российский министр иностранных дел Сергей Шойгу отмечал, что на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений.

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