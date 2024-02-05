ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламент Венгрии не стал голосовать по приему Швеции в НАТО

17:43
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

В Будапеште объяснили это отсутствием кворума

Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО в понедельник, 5 февраля, не состоялось.
Песков оценил решение Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Вице-спикер венгерского парламента Шандор Лежак заявил, что кворума на заседании не было. В зале присутствовал лишь 51 депутат из 199.

Заседание проигнорировали представители правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз". Поскольку они обладают большинством мандатов, их отсутствия оказалось достаточно для срыва голосования по членству Швеции в НАТО, сообщает ТАСС.

Венгрия остается единственным членом Североатлантического альянса, не ратифицировавшим протокол об одобрении заявки Швеции на вступление в военно-политический блок после того, как в январе Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО во вторник. Из 346 депутатов за выступили 287, против высказались 55, четверо воздержались.

Российский министр иностранных дел Сергей Шойгу отмечал, что на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Парламент Венгрии
Парламент Венгрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.