Западные СМИ пишут, что это вполне вероятно

Администрация российского лидера Владимира Путина обсуждает возможность предоставления американскому журналисту Такеру Карлсону взять интервью у главы государства. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает Bloomberg.

По утверждению собеседника агентства, "интервью с Путиным обсуждается", но подробности источник приводить не стал.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сообщить по данному вопросу, но также подчеркнул, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года Песков, комментируя вероятность интервью Владимира Путина западным средствам массовой информации, отмечал, что общественность на Западе "одурманена русоненавистнической пропагандой". Однако спикер Кремля выразил убежденность в том, что когда-нибудь это изменится.

Такер Карлсон ранее высказывался относительно нынешних геополитических процессов. Он заявил, что "послевоенный порядок разрушится, НАТО, очевидно, развалится".

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