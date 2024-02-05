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Визит Нуланд в Киев связали с угрозой переворота на Украине

18:17
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Замглавы Госдепартамента приезжала, чтобы его предотвратить, утверждают источники

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине. Об этом пишет издание Asia Times.
Виктория Нуланд снова приехала на Украину

Журналисты AT пишут, что "почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи" из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

По мнению авторов материала, в Вашингтоне "действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского", а Нуланд должна была "поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного".

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров не исключил, что визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину связан с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку решение по поводу его судьбы остается за американскими властями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Нуланд "относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов американской политики", что "лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий".

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