Замглавы Госдепартамента приезжала, чтобы его предотвратить, утверждают источники

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине. Об этом пишет издание Asia Times.

Журналисты AT пишут, что "почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи" из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

По мнению авторов материала, в Вашингтоне "действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского", а Нуланд должна была "поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного".

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров не исключил, что визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину связан с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку решение по поводу его судьбы остается за американскими властями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Нуланд "относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов американской политики", что "лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий".

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