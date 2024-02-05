Такер Карлсон в Москве: зачем приехал самый влиятельный американский журналист

Сам он заявил, что просто хотел посмотреть на жизнь россиян своими глазами

Свою поездку в Москву Такер Карлсон не анонсировал, но остаться незамеченной она в любом случае не могла. Речь ведь о самом влиятельном американском журналисте, известном к тому же на весь мир. Фото и видео его путешествия мгновенно разлетаются по соцсетям. Вот телеведущего запечатлели во время пересадки в аэропорту Стамбула. А это он уже в Большом театре, смотрит балет "Спартак". Потом - завтракает в одном из столичных отелей. На вопрос "Зачем приехал?" отвечает спокойно и дружелюбно. Хотел, мол, своими глазами увидеть, как в Москве все устроено.

"Москва красивая. Я так много читал о ней, а теперь решил ее наконец увидеть лично. Хотел поговорить с людьми, посмотреть на то, как все устроено. А устроено здесь все очень хорошо. Сейчас много всяких разговоров ходит о возможности моего интервью с Владимиром Путиным. Скажу одно: поглядим! Коллеги в Америке буквально сошли с ума", - уточнил он.

Это за океаном сейчас действительно самая популярная версия. И, видимо, страшный сон американского истеблишмента. Неслучайно тему активно раскручивают американские СМИ, истерично обращая внимание на симпатию Такера Карлсона к России. Так, будто это преступление.

"Консервативный смутьян прибыл в российскую столицу в субботу. До этого он активно использовал свою влиятельную медиа-платформу для того, чтобы ставить под сомнение целесообразность американской помощи Украине и защищать Кремль. Человек, знакомый с мышлением российской власти, но попросивший не называть его имени, рассказал нам, что интервью Карлсона с Путиным обсуждается", - пишет "Блумберг".

"Консервативный полемист Такер Карлсон или кто-то, похожий на него, был замечен в Москве. Предположительно, это первый визит Карлсона в Россию. Хотя официального подтверждения не поступало, есть все основания полагать, что журналист собирается взять интервью у президента России Владимира Путина", - вторит "Политико".

Пока в российских соцсетях пишут о том, что Карлсон посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, вернулся в отель, а следом снова покинул его, направившись якобы в администрацию президента, Кремль реагируют сдержанно. Не подтверждает слухи, но и не опровергает их.

"Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Россию, многие продолжают работать здесь, мы это приветствуем. Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - сказал Дмитрий Песков.

Правда в том, что взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон хотел как минимум с 2021 года года. Но американское правительство, по словам самого журналиста, помешало ему. Об этом он рассказывал не раз. И прошлогодней осенью в беседе со швейцарским СМИ, и весной в интервью американским блогерам.

"Ситуация произошла летом 2021 года. Я никому не рассказывал о своих намерениях, однако мой телефон взломали. После этого некий человек во время моего визита в Вашингтон открыто спросил, правда ли я собираюсь в Россию, чтобы взять интервью у главы государства. Звучало как угроза. Подчеркну: Агентство национальной безопасности просто влезло в мою переписку с другим человеком! И так узнало о моих планах. Я испугался, честно скажу. Побеседовал со знакомым сенатором, после чего обнародовал информацию в прямом эфире. Конгресс задал АНБ вопрос, правда ли это, и там признали взлом переписки, но заявили, что это, дескать, во имя благих целей! Ага, конечно. Это как минимум незаконно",, - говорил тогда Такер.

Сейчас, после трех лет открытой войны с истеблишментом в Вашингтоне, Карлсон, очевидно, уже не боится проблем со спецслужбами. Он открыто критикует политику Джо Байдена на Украине и конфронтацию Вашингтона с Москвой, постоянно предупреждая об угрозе Третьей мировой. Посещая Венгрию, журналист и вовсе заявил, что причина ненависти властей США к России в том, что она остается христианской страной, в отличие от Америки.

Это был мощнейший удар под дых Джо Байдену, ведь в Штатах в разгаре предвыборная гонка. А тут еще поездка Такера в Москву. Неудивительно, что демократов буквально прорвало. В худших традициях маккартизма одни называют Карлсона предателем, другие предлагают немыслимое - запретить ему въезд в США. Впрочем, голоса разума тоже звучат.

"Демократы и их пропагандисты буквально трясутся от перспективы того, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина", - отметила Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей.

Трясутся по нескольким причинам. Во-первых, вернувшись домой, Карлсон может рассказать американскому избирателю правду об уровне жизни в Москве - о том, как удалось перестроить экономику в условиях санкций и избежать коллапса с пустыми полками. Может также разоблачить насаждаемые демократами мифы об агрессивных и враждебных россиянах. Наконец, донесет до западного зрителя российскую точку зрения о происходящем на Украине - от событий 2014 года до сегодняшнего дня. И все это - в преддверии выборов, которые, судя по свежим соцопросам, Байден и без того проигрывает, отставая от Трампа уже минимум на 5 пунктов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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