Кандидаты в президенты России продолжают активную работу в регионах

Они встречаются с избирателями и представляют предвыборные программы

Над проверкой подписных листов кандидата от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина эксперты Центризбиркома работали три дня. И вот сегодня в ЦИКе сообщили, что анализ документов завершен. Результаты переданы в штаб Надеждина, где ими явно остались недовольны.

"Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые Борис Надеждин сдал 31 января. Весь мир видел тех, кто приходил ставить подписи в наш штаб и в штабы по всей стране. Мы сдали настоящие подписи живых людей. И мы будем доказывать это", - сообщили там.

Впрочем, официальное решение о допуске или недопуске Бориса Надеждина, а также представителя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича Центризбирком вынесет только среду. После чего будет сформирован окончательный список кандидатов. Пока в нем по-прежнему четыре человека: Леонид Слуцкий - ЛДПР, Николай Харитонов - КПРФ, Владислав Даванков, он представляет "Партию роста" и партию "Новые люди", и Владимир Путин, который баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Работа в его штабах идет сейчас по всей стране. Вот, например, Саратов, куда приехал Владимир Машков. Там он посетил Дворец творчества имени Олега Табакова, где великий артист впервые вышел на сцену. А также пообщался с волонтерами, передав им напутственные слова от Владимира Путина.

"Чтобы мы внимательно слышали, о чем просят граждане. Наладить эту непосредственную связь. Чтобы от каждого гражданина, с которым мы встречаемся, мы получили точную информацию о том, что же происходит у него лично. И вокруг", - объяснил Владимир Машков, сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина.

А это уже Сахалин, куда в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл Владислав Даванков. В ходе общения с местными жителями и бизнесменами кандидат от "Партии роста" и партии "Новые люди" предложил ввести налоговые льготы для развития внутреннего туризма. Эта отрасль, по словам Даванкова, может дать заметный прирост к ВВП.

Поговорили и про развитие региона в целом. В том числе про снижение стоимости авиабилетов и обеспечение граждан доступным жильем.

"В моей программе зафиксировано, что льготная ипотека должна быть только для молодых семей, причем неважно, есть у них ребенок или нет. И второе - не должно быть этой разницы между вторичным жильем и первичным, потому что сейчас просто разгоняется строительная отрасль", - уточнил Даванков.

Активную предвыборную работу ведет и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Он много ездит по стране, общаясь со сторонниками, которые всегда готовы откликнуться на призыв коммунистов. Так было и с акцией по сбору гуманитарной помощи для наших бойцов, которая проходила в Московской области. Теплая одежда, медикаменты, продукты, письма и открытки от школьников. Все это сегодня отправили в зону СВО.

"Наша задача, всей России, всего народа, поддержать свои родные, близкие территории, поэтому тот груз, который сегодня накануне рождения Красной армии отправляется, я думаю, что это поднимет настроение, придаст уверенность нашим бойцам. И нет сомнения: победа будет за нами", - сказал Харитонов.

Продолжает свой большой тур по регионам и кандидат от ЛДПР. В данный момент Леонид Слуцкий находится в Брянске. Сегодня он посетил мемориальный комплекс "Курган бессмертия", где возложил цветы в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной. А также побывал на Брянском машиностроительном заводе, где в числе прочих обсуждалась тема оплаты сотрудникам сверхурочных.

"Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверх графика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Госдуму", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что данное решение не будет зависеть от результата президентских выборов. Они пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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