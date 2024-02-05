В Раде назвали новую должность Залужного

По словам нардепа Шевченко, главком ВСУ согласился стать послом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Такое заявление сделал в понедельник, 5 февраля, депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

Парламентарий заявил, что Залужный все-таки согласился покинуть пост главкома, о чем будет объявлено в ближайшие дни — ориентировочно 8 февраля, "плюс-минус пару дней", сообщает ТАСС.

Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они не маленькие, а большие.

Между тем Asia Times пишет, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине. Как отмечает издание, "почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи" из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил Залужному, что украинцы устали от войны, а зарубежные кураторы Киева не торопятся оказывать военную помощь. В такой ситуации, считает украинский лидер, назначение нового главкома ВСУ могло бы оживить ситуацию.

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