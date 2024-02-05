Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

Его предлагают провести 6 февраля в 23:00 мск

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Лисичанску в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказал первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

В своем Telegram-канале дипломат уточнил, что с учетом уже согласованного графика работы Совбеза ожидается, что запрашиваемое заседание будет назначено на 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) 6 февраля.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска. Он подчеркнул, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, сообщает ТАСС.

Удар украинской армии пришелся по зданию пекарни, там размещалось небольшое кафе. Посетителей в нем в выходной день было много. Здание оказалось практически полностью разрушено. Погибли 28 человек, включая ребенка, еще десять человек ранены. Самых тяжелых пациентов отвезли в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

В Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску чудовищным террористическим актом. Там подчеркнули, что "для того, чтобы их (подобных ударов — прим. ред.) не было дальше, продолжается специальная военная операция".

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