ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

19:00
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Его предлагают провести 6 февраля в 23:00 мск

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Лисичанску в Луганской Народной Республике. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказал первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский.

В России организовали стихийные мемориалы после трагедии в Лисичанске
Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску
Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску

В своем Telegram-канале дипломат уточнил, что с учетом уже согласованного графика работы Совбеза ожидается, что запрашиваемое заседание будет назначено на 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) 6 февраля.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска. Он подчеркнул, что атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, сообщает ТАСС.

Удар украинской армии пришелся по зданию пекарни, там размещалось небольшое кафе. Посетителей в нем в выходной день было много. Здание оказалось практически полностью разрушено. Погибли 28 человек, включая ребенка, еще десять человек ранены. Самых тяжелых пациентов отвезли в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

В Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску чудовищным террористическим актом. Там подчеркнули, что "для того, чтобы их (подобных ударов — прим. ред.) не было дальше, продолжается специальная военная операция".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.