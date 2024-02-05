Роскомнадзор предупредил о запрете популяризации VPN

О блокировке таких сервисов речь пока не идет

Средства обхода блокировок в России уже запрещены, а с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в Роскомнадзоре.

Комментируя публикации СМИ о якобы предстоящем в марте запрете VPN на территории России, ведомство уточнило, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства, сообщает ТАСС.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал об использовании VPN-сервисов в России. По его утверждению, "VPN в стране у нас пока не приживаются".

При этом глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркивал, что комитет не прорабатывает никаких инициатив по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов, так как это бесперспективно и неэффективно.

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