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Медведев: территория Украины ограничится Львовской областью

19:41
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Об этом говорит проект железной дороги из Испании через юг Европы, считает политик

Первым подтверждением того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, является то, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города. Об этом в понедельник, 5 февраля, написал в соцсети Х заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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По мнению политика, пресловутый проект "выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области".

Медведев подчеркнул, что "дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине", а "только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики".

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что скоро самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — "код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", а "вектор распада виден отчетливо".

В свою очередь, американский журналист Джексон Хинкл заявил, что конфликт на Украине закончится на российских условиях с неминуемой потерей Киевом территорий. В частности, "Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов".

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