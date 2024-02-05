Путин и лидер ОАЭ обсудили удар Украины по Ил-76

Политики общались по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили атаку Киева на российский военно-транспортных самолет Ил-76, который перевозил украинских пленных для последующего обмена. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в пресс-службе Кремля.

В администрации российского лидера уточнили, что политики обсуждали подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

При этом была подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

ОАЭ играют важную посредническую роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной. Владимир Путин ранее благодарил своего коллегу Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие в данном вопросе, а также за помощь по "решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода".

Российский лидер подчеркивал, что обмен пленными с Киевом, несмотря на все сложности, будет продолжен. Путин заявил, что "мы все равно своих ребят будем забирать", при условии того, что украинская сторона будет к этому готова".

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