ФСБ: Предотвращен теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма

Задержанные дали признательные показания

Федеральной службой безопасности России предотвращен организованный Службой безопасности Украины террористический акт в отношении одного из руководителей Республики Крым, сообщили в ЦОС ФСБ.

"В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В.А., Шевченко О.В. и Ананьева В.В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма", - говорится в сообщении.

Задержанные дали признательные показания. У них изъяли самодельное взрывное устройство из противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии, а также СВУ осколочно-фугасного действия и устройство инициации, работающее через мобильный.

Возбуждены уголовные дела.

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