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Президент Польши объяснил свое заявление о "российском Крыме"

20:20
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Дуда заявлял, что полуостров исторически принадлежал России

Слова о том, что Крым большую часть времени принадлежал России, объясняются тем, что это было сказано в "спокойном непринужденном разговоре". Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда, комментируя свое заявление о принадлежности полуострова.
Власти Польши признали, что Украина не сможет вернуть Крым

По словам политика, которые приводит Polskie Radio, "это не был напряженный разговор с политиком", а всего лишь "интервью, к которому мы относились отчасти как к спокойному, непринужденному разговору на разные темы, не обязательно очень серьезные".

Дуда принять во внимание "условность" пресловутого интервью и не воспринимать его слова относительно "российского Крыма" с абсолютной серьезностью.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя стремление украинских властей вернуть Крым, заявил, что это не более чем попытка прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ.

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Анджей Дуда
Анджей Дуда
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