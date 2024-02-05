Дуда заявлял, что полуостров исторически принадлежал России

Слова о том, что Крым большую часть времени принадлежал России, объясняются тем, что это было сказано в "спокойном непринужденном разговоре". Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда, комментируя свое заявление о принадлежности полуострова.

По словам политика, которые приводит Polskie Radio, "это не был напряженный разговор с политиком", а всего лишь "интервью, к которому мы относились отчасти как к спокойному, непринужденному разговору на разные темы, не обязательно очень серьезные".

Дуда принять во внимание "условность" пресловутого интервью и не воспринимать его слова относительно "российского Крыма" с абсолютной серьезностью.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя стремление украинских властей вернуть Крым, заявил, что это не более чем попытка прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ.

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