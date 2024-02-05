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В Китае завершился первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России"

20:16
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Участвовали 150 компаний из 41 российского региона

В городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая завершился первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - платформа для демонстрации российского экспортного потенциала.

В фестивале участвовали 150 компаний из 41 региона России, они представили почти 1,5 тысячи видов товаров.

Отмечено, что жители Китая приобрели продукцию на сумму почти 200 миллионов рублей. Особой популярностью пользовались сладости, мороженое, молоко, соки, морепродукты, мед, мука и зубная паста.

Завершился фестиваль гала-концертом артистов балета из России.

Важным результатом фестиваля стало повышение узнаваемости многих российских брендов среди китайских потребителей.

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Ярмарка Российских товаров в Китае
Ярмарка Российских товаров в Китае
Ярмарка Российских товаров в Китае
Ярмарка Российских товаров в Китае
Ярмарка Российских товаров в Китае
Ярмарка Российских товаров в Китае
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