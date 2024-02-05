В Раде забраковали новый вариант закона о мобилизации

Он "несет коррупционные риски"

Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Такое заявление сделал в понедельник, 5 февраля, парламентарий Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Такой же информацией поделилась народный депутат Виктория Сюмар. Она отметила, что "снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным", а также "кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий".

При этом многие вопросы останутся неуточненными, что повышает коррупционные риски, цитирует парламентариев РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый закон о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины должен быть справедливым — это самое главное. При этом политик признал, что сам лично не видел доработанный документ.

Однако народный депутат Андрей Осадчук жаловался, что вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне — им придется рассматривать соответствующий законопроект без достоверной информации о происходящем.

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