В Крыму предотвращен теракт против одного из руководителей республики. Все подробности

Покушение готовилось по заданию украинских спецслужб

Сопротивление бесполезно, да никто и не пытался. Возраст уже не тот. Сотрудники ФСБ задержали трех человек, которые готовили покушение на одного из руководителей Крыма. 50-летнего жителя Запорожской области Владимира Бондаря СБУ завербовала еще в прошлом году при пересечении пункта пропуска на линии разграничения в Васильевке. В Россию он вернулся не с пустыми руками - ему выдали мину, которую мужчина, которому СБУ дали позывной "Механик", тщательно замаскировал.

"На своем автомобиле я вырезал газовый баллон объемом 70 литров и поместил эту мину в газовый баллон, замотал ее там в тряпку и таким образом завез ее через таможню в Республику Крым. После чего сотрудником СБУ было дано указание найти гараж и в этом гараже оборудовать тайник для этой мины. Я так и сделал, гараж нашел, тайник оборудовал", - рассказывает он.

Бондарю помогала жена Оксана Шевченко. У женщины два гражданства - украинское и российское. Она рассказала, что их группа выжидала приказ практически год - то есть была так называемой "спящей ячейкой".

"В Мелитополе мы это взрывное устройство перепаковали и поместили в газовый баллон, после чего в мае 2023 года перевезли в Симферополь и спрятали в арендованном гараже. В октябре 2023 года Володе поступило от куратора новое задание совершить теракт на кортеж из двух машин путем взрыва одной из машин кортежа. С 26 января по 1 февраля мы осуществляли подготовку к теракту", - сообщила женщина.

Отлеживали маршрут передвижения и искали место для проведения теракта. В этот момент их и задержали сотрудники ФСБ. При обыске у подозреваемых обнаружены и изъяты различные самодельные взрывные устройства. Одно из них - осколочно-фугасное для массового поражения, другое изготовлено из противотанковой мины немецкого производства. Заряд кумулятивный, то есть направленного действия против бронированной цели. А еще - треноги для установки, перьевые стабилизаторы для снарядов и дистанционные взрыватели, которые можно привести в действие с обычного телефона.

Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Киевский районный суд избрал троим задержанным меру пресечения в виде ареста на два месяца. Следствие продолжается.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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