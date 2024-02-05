Боррель предложил самый дешевый способ нарастить поставки снарядов Украине

ЕС не справляется с планом поставить в Киев миллион снарядов к марту

Государства Евросоюза должны прекратить экспортировать снаряды третьим странам ради поставок Украине, которая нуждается в них. Об этом заявил в понедельник, 5 февраля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По утверждению политика, это был бы "самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине".

Боррель также напомнил, что Евросоюз не только бесплатно отправляет вооружения и снаряды на Украину, но и обеспечивает оружие и боеприпасы по коммерческим контрактам, так что "поставки — это и передача в дар, и продажа", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не справился с задачей передать Украине миллион снарядов к марту — к указанному сроку ЕС сможет набрать лишь 600 тысяч снарядов. Это вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями государств — членов Евросоюза по поводу опустошения своих оружейных складов.

В украинском Министерстве обороны сообщали, что за 2023 год расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов), или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

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