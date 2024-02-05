Появились подробности о предложении Турции к России по зерновой сделке

Москва вышла из соглашения

ООН в настоящее время не участвует в инициативе по возобновлению зерновой сделки, которое рассчитывает выдвинуть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник, 5 февраля, официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Как уточнил Дюжаррик, речь идет о предложении Анкары по черноморской продовольственной инициативе, которое может быть озвучено во время предстоящей в феврале встречи Эрдогана и Путина.

Представитель ООН заявил, что "это будет двусторонняя встреча, однако мы будем пристально следить за ней", сообщает ТАСС.

Между тем Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) обновила рекорд поставок зерна на экспорт. По состоянию на середину декабря показатель составил 30,8 миллиона тонн, из них 23,7 миллиона тонн приходится на пшеницу.

Что касается зерновой сделки, генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш заявлял, что ее повторение считает бессмысленным, хотя необходимы условия для свободной навигации в Черном море.

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