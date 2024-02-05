У короля Великобритании обнаружен рак

Это подтвердили в Букингемском дворце

У британского монарха Карла III диагностирован рак. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказали в Букингемском дворце.

Как уточнили в королевской резиденции, в связи с этим диагнозом Карл III отложит выполнение публичных обязанностей, которые протокол предписывает королю.

26 января Карлу III сделали операцию в связи с увеличением простаты. Супруга монарха, королева Камилла рассказала, что после хирургического вмешательства монарх чувствует себя хорошо. Предполагалось, что Карлу III потребуется месячный отпуск от исполнения королевских обязанностей.

После сообщений о госпитализации короля источники, приближенные ко двору, утверждали, что Карл III намеренно обнародовал подробности своего заболевания, чтобы мужчины с похожими симптомами обязательно обратились к врачу для проверки.

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