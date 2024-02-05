Самолет с известными фигуристами врезался в сугроб в Саранске

На борту была, в частности, тренер Татьяна Тарасова

В Саранске за пределы посадочной полосы выкатился самолет, службы аэропорта расчищают снег, чтобы пассажиры смогли покинуть воздушное судно. Об этом в понедельник, 5 февраля, рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая находилась на борту в момент инцидента.

По словам Татьяны Анатольевны, сотрудникам аэропорта пришлось расчищать снежные завалы, чтобы пассажиры смогли покинуть воздушное судно. Один из них подтвердил, что и заслуженный тренер, и другие пассажиры смогли спуститься с самолета, сообщает РИА Новости.

Транспортная прокуратура, которая уже занялась выяснением обстоятельств случившегося, рассказала, что всего в самолете находились 87 человек. Никто не пострадал.

Как уточняет РБК, лайнер SSJ100, в котором летели заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и укатился в сугроб. Сотрудникам аэропорта пришлось прокапывать проход к самолету, пассажиры ждали около 40 минут.

Аэропорт Саранска временно закрыт после инцидента с самолетом — рейсы не принимают и не выпускают. Воздушное судно, доставившее фигуристов, готовят к буксировке на стоянку.

Ранее Як-42, выполнявший рейс с Новой Земли выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Архангельске. Случившееся рассматривают как серьезный авиационный инцидент, поэтому им занялись комиссия Росавиации и Следственный комитет.

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