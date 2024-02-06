Известный американский журналист замечен в российской столице

Умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Это Карлсон. Не только тот, что живёт на крыше.

Известный американский журналист Такер Карлсон замечен в Москве. В сеть полетели фотографии из аэропорта, из гостиницы, из Большого театра, где работник американских СМИ посмотрел балет "Спартак". Но ведь не только ради русского классического балета Такер Карлсон прибыл в российскую столицу.

Казалось бы, в чём сенсация? Обычная журналистская работа. Но вот заголовки в англоязычной прессе: "Карлсон бесит американских левых", "Прокремлёвский журналист замечен в Москве".

Прокремлёвский? Знаменитый режиссер Оливер Стоун в 2017-м снял многочасовое интервью с президентом России, которое вышло в формате 4-серийного документального фильма.

В Штатах тогда намекали, что Стоун тоже "прокремлёвский", но времена были относительно вегетарианские. И его оставили в покое. Такера Карлсона начали демонизировать задолго до визита в Россию. Ещё во время работы на телеканале "Фокс Ньюс" он заявлял, что Россия не представляет для США никакой угрозы, и с Москвой нужно сотрудничать в Сирии, откровенно издевался над расследованием о вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США. Да ещё с Дональдом Трампом любил поболтать в эфире.

Пресса в Штатах, конечно, свободная и неподцензурная, но хорошо отзываться о России и одновременно критиковать администрацию Байдена - это перебор.

Один журналист, свято веривший в свободу СМИ, в 2006 году опубликовал тысячи документов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти США и военных преступлениях Америки. Джулиан Ассанж с 2019 года сидит в британской тюрьме Белмарш и ожидает экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Такеру Карлсону тюрьмой пока не грозят. Но намерение взять интервью у Владимира Путина в Соединённых Штатах уже расценивают как моральное преступление. Хотя в Кремле подобное интервью не анонсировали.

Следим за интригой! Времена нынче такие, что и за русский балет "Спартак" можно заработать взыскание в свободном мире, в котором в действительности всё не так, как на самом деле.

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