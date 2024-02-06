"Информационная операция": Делягин о разногласиях Зеленского с Залужным

Зеленский полностью контролируется англичанами
Как далеко зашли разногласия Зеленского с Залужным? Стоят ли за этим конфликтом интересы западных стран? И какие кадровые перемены могут навязать киевскому режиму его покровители?
Насколько серьёзны сообщения о возможной отставке главкома украинской армии? Депутат Госдумы Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"Это может быть информационной операцией. Зеленский полностью контролируется англичанами. Попытка американцев его украсть ни к чему не привела. Залужный представляет интересы США", - сказал Михаил Делягин.
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