"Информационная операция": Делягин о разногласиях Зеленского с Залужным

Зеленский полностью контролируется англичанами

Как далеко зашли разногласия Зеленского с Залужным? Стоят ли за этим конфликтом интересы западных стран? И какие кадровые перемены могут навязать киевскому режиму его покровители?

Насколько серьёзны сообщения о возможной отставке главкома украинской армии? Депутат Госдумы Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Это может быть информационной операцией. Зеленский полностью контролируется англичанами. Попытка американцев его украсть ни к чему не привела. Залужный представляет интересы США", - сказал Михаил Делягин.

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