ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Информационная операция": Делягин о разногласиях Зеленского с Залужным

08:42
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Зеленский полностью контролируется англичанами

Как далеко зашли разногласия Зеленского с Залужным? Стоят ли за этим конфликтом интересы западных стран? И какие кадровые перемены могут навязать киевскому режиму его покровители?

Насколько серьёзны сообщения о возможной отставке главкома украинской армии? Депутат Госдумы Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Это может быть информационной операцией. Зеленский полностью контролируется англичанами. Попытка американцев его украсть ни к чему не привела. Залужный представляет интересы США", - сказал Михаил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.