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Российские Су-34 используют "умные бомбы" против ВСУ

08:34
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Это позволяет уничтожать врага, не входя в зону поражения ПВО противника

Информация о ходе специальной военной операции. Экипажи РСЗО "Град" точными ударами по позициям ВСУ сорвали ротацию частей противника на Северском направлении. Серьезные потери украинские неонацисты понесли на Краснолиманском и Херсонском участках фронта. Силами ПВО уничтожены 58 вражеских беспилотников.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ на Купянском направлении наносят истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи применяют так называемые "умные бомбы" с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет уничтожать врага, не входя в зону поражения ПВО противника.

Эффективно ведут контрбатарейную борьбу и наши артиллеристы. Расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожают оборонительные сооружения и скопление бронетехники ВСУ. Удары наносят осколочно-фугасными снарядами, координируют огонь и фиксируют поражение цели с помощью беспилотников в режиме реального времени.

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