ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев СВО

08:38
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Бойцы проявили мужество

В Министерстве обороны рассказали о подвигах российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Рядовой Игорь Трофимов находился на наблюдательном посту, который попытались атаковать дроны-камикадзе противника. Определив, с какого направления летели беспилотники, Игорь передал информацию сослуживцам. Наши военнослужащие открыли огонь. Рядовой лично уничтожил два коптера. А когда один беспилотник упал, не сдетонировав, рискуя жизнью, обезвредил взрывное устройство.

Командир роты, капитан Сергей Гольда обеспечивал бесперебойной связью с командованием батальонно-тактическую группу. Украинские боевики атаковали позиции. В результате артудара часть техники получила повреждения. Рискуя жизнью, под постоянным обстрелом, Сергей отремонтировал аппаратуру и восстановил связь. Это позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку врага.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.