Минобороны представило новых героев СВО

Бойцы проявили мужество

В Министерстве обороны рассказали о подвигах российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Рядовой Игорь Трофимов находился на наблюдательном посту, который попытались атаковать дроны-камикадзе противника. Определив, с какого направления летели беспилотники, Игорь передал информацию сослуживцам. Наши военнослужащие открыли огонь. Рядовой лично уничтожил два коптера. А когда один беспилотник упал, не сдетонировав, рискуя жизнью, обезвредил взрывное устройство.

Командир роты, капитан Сергей Гольда обеспечивал бесперебойной связью с командованием батальонно-тактическую группу. Украинские боевики атаковали позиции. В результате артудара часть техники получила повреждения. Рискуя жизнью, под постоянным обстрелом, Сергей отремонтировал аппаратуру и восстановил связь. Это позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку врага.

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