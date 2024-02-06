Семь украинских дронов сбила ПВО за ночь над Белгородской областью

Пострадавших нет

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что за ночь было сбито семь украинских дронов.

По данным военных, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены над территорией Белгородской области. Дежурными средствами ПВО все дроны уничтожены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что один из беспилотников атаковал город Губкин. Дрон упал и сдетонировал. Пострадавших нет, повреждены 4 частных жилых дома.

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