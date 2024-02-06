ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семь украинских дронов сбила ПВО за ночь над Белгородской областью

08:08
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Пострадавших нет

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что за ночь было сбито семь украинских дронов.

Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью
После атаки беспилотника загорелся НПЗ под Волгоградом

По данным военных, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены над территорией Белгородской области. Дежурными средствами ПВО все дроны уничтожены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что один из беспилотников атаковал город Губкин. Дрон упал и сдетонировал. Пострадавших нет, повреждены 4 частных жилых дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.