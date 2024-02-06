Собянин: Более тысячи рабочих мест будет создано в трех новых корпусах технополиса "Москва"

Около 80% площадей уже сданы в аренду

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию три корпуса. Это позволит создать более тысячи рабочих мест. В каждом корпусе разместятся производственные площадки, офисы, столовая, медпункт и вспомогательные помещения. Как рассказал Сергей Собянин, около 80% площадей уже сданы в аренду. Вторую очередь проекта, как ожидается, сдадут осенью 2026 года. Это создаст еще тысячу рабочих мест.

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