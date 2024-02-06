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ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене

08:37
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Он передавал СБУ информацию о работе российской погранслужбы

Обвинение в государственной измене предъявлено жителю Камчатского края. Гражданин России собирал сведения о работе российской погранслужбы и передавал информацию своим кураторам из Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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Как установило следствие, гражданин России долгое время проживал на Украине, где получил вид на жительство. После начала специальной военной операции он установил контакт с СБУ. Пообещав передавать украинской спецслужбе интересующую ее информацию, мужчина получил возможность выехать с Украины в Россию, чтобы снять накопления с банковских счетов.

На территории Камчатского края обвиняемый собирал сведения о работе погранслужбы, участниках СВО и другую информацию о ВС России. Для сбора сведений мужчина использовал родственников и знакомых, их данные он также передавал в СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, обвиняемый заключен под стражу, передает ТАСС.

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