Прокуратура выясняет происхождение огромной свалки яиц в Омской области

Свалку случайно обнаружил местный житель

Происхождение огромной свалки куриных яиц в Омской области выясняет Россельхознадзор. Свалку на пустыре случайно обнаружил и заснял на видео местный житель, ролик распространился в соцсетях.

На кадрах видны сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени, на них имеются этикетки. Видео просмотрели и в администрации Омска – городские власти попросили автора отправить им координаты свалки.

В управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства возникновения свалки, устанавливаются виновные. Выясняется, кто собственник земельного участка, на котором организован незаконный мусорный полигон. Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения природоохранного законодательства, передает РИА Новости.

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