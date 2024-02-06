Европейцы требуют прекратить душить экономику ЕС в угоду Украине

Протесты нарастают

Власти Евросоюза, опрометчиво поддержавшие киевский режим на десятки миллиардов евро, задались резонным вопросом: "на чем и на ком еще бы сэкономить". Уже введенные ограничения, в частности, отмена ряда льгот для сельхозпроизводителей, обернулись масштабным кризисом, который с каждым днем охватывает все больше стран ЕС. А перспектива роста налогов и повышения цен на энергию для населения и вовсе грозит гражданскими бунтами.

Оригинальный маркетинг. Коробка с соком от французского предприятия пестрит надписями - товар местный, полезный и точно проверенный. На границе с Францией около тысячи испанских фермеров перекрыли дороги. Люди требуют прекратить душить экономику Европы в угоду Украине.

Огонь и фейерверки на трассе: это фермеры в Нидерландах. В Баварии тысячи людей протестовали против правительства. Путь тракторам освещали так называемые "майнфайеры" - предупредительные костры.

Экономика Германии - больной человек Европы, и симптомы только усугубляются. Агентство "Рейтерс" пишет, что объем немецкого экспорта по итогам прошлого года заметно снизился на фоне мирового спроса. Причем, спад оказался даже больше самых пессимистичных предположений. После того, как Бундестаг все же согласовал бюджет на следующий год, оказалось, что там зияет огромная дыра в 40 миллиардов евро.

Пока европейцы пытаются достучаться до властей, политики рассуждают совсем о другом. Немецкий канцлер Олаф Шольц уже учит нового премьера Франции Габриэля Атталя стрелять себе в ногу.

Возмущенный тем, что на Германии повисло бремя ответственности за украинского "Франкенштейна", Шольц готовится к поездке в Вашингтон, где будет продавливать законопроект Байдена о выделении Киеву 60 миллиардов долларов. При этом на охрану южных границ от нашествия мигрантов заложена сумма в 3 раза меньше. Республиканцы в палате представителей конгресса США призывают сенат отклонить законопроект или разделить его на части, минуя помощь Украине. Демократы считают, что все это политическая уловка Трампа.

Конгрессвумэн Анна Паулина Луна публикует фото с хэштегом "KillTheBill", намекая, что спонсоры Киева сами скоро окажутся на фронте. Белый дом пригрозил наложить вето на документ без предусмотренных средств на Украину. Противостояние накаляется. При этом в Госдепартаменте пресекают любую попытку прессы задать неудобные вопросы, например, на тему сбитого Украиной Ила с их военнопленными на борту.

Украинским партнерам сейчас не до этого. К ним снова зачастили западные гости. После визита Виктории Нуланд в Киев пожаловал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Это его четвертая поездка за 2 года. Пока Францию разрывают протесты, президент Эммануэль Макрон тоже хочет заскочить на огонек к Зеленскому. Ведь в Киеве куда безопасней сейчас, чем в Париже.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"