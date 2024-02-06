Василий Небензя заявил, что Белый дом тушит огонь бензином

США сегодня сообщили о новом ударе по объектам в Йемене. А в Совбезе ООН обсудили американские атаки на Ирак и Сирию, в результате которых погибли десятки человек. В Вашингтоне утверждают, что таким образом пытаются добиться мира на Ближнем Востоке. Наш постпред Василий Небензя заявил, что Белый дом тушит огонь бензином.

Безусловного осуждения нарушений международного права со стороны США и Великобритании при ударах по Ираку и Сирии так и не прозвучало, отметил постпред России при ООН Василий Небензя. И это при том, что заседание Совбеза, созванное по требованию нашей страны, открывала заместитель генсека Розмари Дикарло. Из ее уст прозвучала лишь констатация фактов. Оценку пришлось давать представителю России.

"Авиаудары американских ВВС, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие, были разрушены и повреждены десятки объектов, вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. Участие в атаках США королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзию некоей "международной коалиции". Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий "старшего брата" в Вашингтоне", - заявил Василий Небензя.

Представитель Великобритании предпочел промолчать. Да и к чему проявлять активность, когда все нужные слова скажет "старший брат".

"Соединенные Штаты нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по базам иранского Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним группировок ополченцев. Эти необходимые и пропорциональные действия были предприняты в порядке осуществления неотъемлемого права Соединенных Штатов на самооборону. Мы не хотим новых конфликтов в регионе, поэтому активно работаем над сдерживанием и деэскалацией в секторе Газа. И мы не стремимся к прямому конфликту с Ираном", - сказал Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН.

В выступлении американского представителя что ни фраза, то противоречие. К конфликту с Ираном США не стремятся, но удар по иранским стражам Исламской революции нанесли. Защищать себя всегда и везде - это неотъемлемое право Америки, тогда как другим странам Вашингтон в этом праве традиционно отказывает. Василий Небензя обратил внимание и на непропорциональность ответных действий США. На базе в Иордании погибли трое американских военных, тогда как жертвами ударов в Ираке и Сирии стали, по предварительным данным, около 40 человек. И среди них были мирные жители.

И уж совсем вопиющая ситуация в секторе Газа, где после начала израильской операции, которую Вашингтон всемерно поддерживают, погибли уже почти 30 тысяч палестинцев. И конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на все якобы миролюбивые заявления США, только расширяется.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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