В Саранске самолет с фигуристами выкатился за пределы ВПП

Никто не пострадал
Следственный комитет выясняет обстоятельства авиаинцидента в аэропорту Саранска. Накануне вечером самолёт, прибывший из столицы, выехал за пределы посадочной полосы и увяз в снегу.
На борту находились 87 пассажиров, в том числе тренеры по фигурному катанию и чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Они направлялись на первенство России среди юниоров.
Никто не пострадал. Из-за инцидента задержали обратный рейс Саранск-Москва. Утром пассажиров доставили на автобусе в аэропорт Пензы. Борт уже вылетел в столицу.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"