В Саранске самолет с фигуристами выкатился за пределы ВПП

Никто не пострадал

Следственный комитет выясняет обстоятельства авиаинцидента в аэропорту Саранска. Накануне вечером самолёт, прибывший из столицы, выехал за пределы посадочной полосы и увяз в снегу.

На борту находились 87 пассажиров, в том числе тренеры по фигурному катанию и чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Они направлялись на первенство России среди юниоров.

Никто не пострадал. Из-за инцидента задержали обратный рейс Саранск-Москва. Утром пассажиров доставили на автобусе в аэропорт Пензы. Борт уже вылетел в столицу.

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