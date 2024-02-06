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В Саранске самолет с фигуристами выкатился за пределы ВПП

11:50
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Никто не пострадал

Следственный комитет выясняет обстоятельства авиаинцидента в аэропорту Саранска. Накануне вечером самолёт, прибывший из столицы, выехал за пределы посадочной полосы и увяз в снегу.

На борту находились 87 пассажиров, в том числе тренеры по фигурному катанию и чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Они направлялись на первенство России среди юниоров.

Никто не пострадал. Из-за инцидента задержали обратный рейс Саранск-Москва. Утром пассажиров доставили на автобусе в аэропорт Пензы. Борт уже вылетел в столицу.

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