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Сформирован финальный состав волонтёрского корпуса Всемирного фестиваля молодёжи

11:55
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи

Сегодня завершилось масштабное обучение и сформирован финальный состав волонтёрского корпуса Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории "Сириус".

Конкурс проходил по всей стране. Было получено более 50 тысяч заявок, но лишь 5 тысяч человек прошли отборочный этап. Они станут частью волонтёрской команды, которая поможет в организации питания, логистике, будет оказывать медицинскую поддержку, обеспечит сопровождение иностранных делегаций и журналистов, а также примет участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля.

"Для волонтёров самые главные качества - это неравнодушие, небезразличие ко всему происходящему вокруг и, конечно же, готовность прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. Волонтёры - это те люди, которым не безразлично то, что происходит с ними, в их городе, в их стране, да и в целом в мире. И именно поэтому я считаю, что волонтёры очень сильно нужны на таком фестивале для того, чтобы показать, что Россия - это страна неравнодушных людей", - отметил Андрей Рюмин, операционный директор Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024, открытого в ресурсном центре "Мосволонтёр".

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