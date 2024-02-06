Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалого Влада Винокурова

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о годовалом Владе Винокурове из Новосибирской области. Мальчик борется с тяжёлым онкологическим заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенёс несколько курсов химиотерапии. Лечение дало результат, но возникли осложнения. Теперь ребёнку нужна срочная трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, потребуется курс сопроводительной терапии стоимостью более четырёх с половиной миллионов рублей. Но у семьи таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Владика. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Всего несколько дней назад Владика перевели из реанимации обратно в гематологическое отделение. Но врачи продолжают пристально следить за его состоянием. У Влада тяжелая форма острого лимфобластного лейкоза - рака крови. Болезнь дала о себе знать в июле прошлого года и с тех пор мальчик буквально живёт в больницах. Семья родом из маленького поселка в Новосибирской области. В ноябре ребенка срочно перевели в клинику Санкт-Петербурга. Здесь уже третий месяц врачи пытаются хотя бы ненадолго вывести его в ремиссию.

"Мы провели уже два блока химиотерапии, и после первого, и после второго ремиссии, к сожалению, вообще не удалось достигнуть, вернувшись, заболевание приобрело настолько резистентный характер, что даже уровень опухолевых клеток в костном мозге практически не снижался", - рассказала Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова.

После третьего блока химиотерапии мальчик и попал в реанимацию, началась тяжелейшая пневмония. Но зато основная болезнь всё-таки, отступила. Однако врачи уверены: это лишь на время, спасти жизнь ребенка может только экстренная трансплантация костного мозга.

"Мы досчитываем дни иммунотерапии и должны тут же начать предтрансплантационную подготовку, у нас не будет времени вообще. Может с высокой долей вероятности вернуться заболевание, и тогда мы уже ничего не сможем сделать, потому что оно такое вот рефрактерное к терапии. И просто ребенок погибнет", - пояснила Юлия Федюкова.

Чтобы Владик смог перенести операцию, до и после пересадки, ему необходим курс сопроводительной терапии. Её стоимость – более 4,5 миллиона рублей. Родители работают в сельской школе: мама учительница, папа электрик. Единственный способ для них собрать такие огромные деньги, это обратиться за помощью. Ведь счет для их сына идет на дни.

"Нам действительно очень тяжело собрать самостоятельно такую сумму. Да мы и не потянем, если даже подключим всех родственников, знакомых. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, чтобы нам помогли собрать данную сумму как можно быстрее", - говорит мама мальчика Алена Винокурова.

Мама Владика с ужасом наблюдает, как уменьшается жидкость в капельнице. Как только лекарство закончится, срочно понадобится следующее. Которого пока нет. Это очень страшно для любого родителя - видеть, как страдает твой ребенок и не иметь возможности ему помочь.

Этот маленький человек ведет себя по-взрослому: не капризничает, послушно принимает лекарства и спокойно выдерживает манипуляции врачей. Как будто понимает, что все вокруг хотят помочь ему. Мама Влада надеется, что и другие люди, узнав про их беду, не пройдут мимо.

"Самое главное - верить и молиться. И тогда все будет хорошо. Мы верим всей семьей. Я верю, не перестаем верить в то, что мы обязательно победим болезнь и все будет хорошо", - говорит Алена Винокурова.

Пока семья старается жить маленькими радостями каждого дня. Недавно Владик снова начал ходить - долгие месяцы он был слишком слаб, чтобы просто встать на ножки. И это его первая маленькая победа. Мама очень верит в то, что настанет тот день, когда ее сын дойдет до конца этого больничного коридора. А потом откроет дверь, выйдет на улицу и больше никогда не вернется в больницу.

Ещё раз напомним - ждать Владик не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Влада Винокурова, программа 1907

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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