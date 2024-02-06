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Россия предупредила о возможном выходе из Арктического совета

09:46
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Москва покинет организацию, если ее деятельность не будет соответствовать российским интересам

В Москве заявили о возможном выходе из Арктического совета. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, российская сторона предпримет такой шаг, если деятельность организации не будет соответствовать ее интересам.

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Дипломат отметил, что совет функционирует "на самых малых оборотах". Председательствующая сейчас в организации Норвегия пытается возобновить работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Ротация стран-председателей в совете происходит каждые два года. С мая 2021 года кресло занимал российский представитель, в мае 2023-го председательство перешло к Норвегии. В совет, кроме России и Норвегии, входят Дания, Исландия, Канада, США, Финляндия и Швеция, передает РИА Новости.

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