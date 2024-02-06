Россия предупредила о возможном выходе из Арктического совета

Москва покинет организацию, если ее деятельность не будет соответствовать российским интересам

В Москве заявили о возможном выходе из Арктического совета. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, российская сторона предпримет такой шаг, если деятельность организации не будет соответствовать ее интересам.

Дипломат отметил, что совет функционирует "на самых малых оборотах". Председательствующая сейчас в организации Норвегия пытается возобновить работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Ротация стран-председателей в совете происходит каждые два года. С мая 2021 года кресло занимал российский представитель, в мае 2023-го председательство перешло к Норвегии. В совет, кроме России и Норвегии, входят Дания, Исландия, Канада, США, Финляндия и Швеция, передает РИА Новости.

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