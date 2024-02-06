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Взрыв газа обрушил перекрытия в жилом доме в Севастополе

10:08
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Эвакуировано восемь человек

Взрыв в жилом доме в Севастополе частично обрушил перекрытия между этажами. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, по предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Взрыв газа произошел в Шебекинском городском округе
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По данным губернатора, ЧП произошло на улице Леваневского, 18. В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение, написал Развозжаев в Telegram.

Пострадавших нет. Из подъезда были эвакуированы восемь жителей, в том числе трое детей. Площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.

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