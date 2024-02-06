Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

Писатель оправдывал терроризм и распространял фейки о ВС
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.).
Срок ареста начнется с момента фактического задержания Акунина или момента его передачи российским правоохранительным органам, передает ТАСС.
Писателю предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По первой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, по второй - до 10 лет.
Ранее МВД России объявило Акунина в международный розыск. В Минюсте сообщили, что Акунин распространял недостоверные сведения о российской армии, а также собирал деньги в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре сеть книжных магазинов приостановила продажи книг Акунина.
С 2014 года Борис Акунин живет в Лондоне.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"