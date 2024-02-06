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Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

10:32
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Писатель оправдывал терроризм и распространял фейки о ВС

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.).
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Срок ареста начнется с момента фактического задержания Акунина или момента его передачи российским правоохранительным органам, передает ТАСС.

Писателю предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. По первой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, по второй - до 10 лет.

Ранее МВД России объявило Акунина в международный розыск. В Минюсте сообщили, что Акунин распространял недостоверные сведения о российской армии, а также собирал деньги в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре сеть книжных магазинов приостановила продажи книг Акунина.

С 2014 года Борис Акунин живет в Лондоне.

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