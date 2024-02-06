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Пять человек пострадали в массовом ДТП на юго-западе Москвы

10:32
  • вторник
  • 06 февраля 2024

В числе пострадавших - дети

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы устанавливает обстоятельства массового ДТП на юго-западе Москвы. На Варшавском шоссе столкнулись шесть автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на 49-м километре Варшавского шоссе. Столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей.

По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали 5 человек. В числе пострадавших двое детей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено, автомобилистам советуют выбирать пути объезда, передает ТАСС.

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