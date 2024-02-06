Три человека пострадали при взрыве в сочинской пекарне

На месте работают спасатели

Взрыв газовоздушной смеси произошел в здании пункта быстрого питания в Сочи

Инцидент случился в пекарне на улице Тимирязева, 46/2. Пожара после взрыва не последовало, несущие конструкции не повреждены, передает ТАСС. На месте работают 23 человека и 8 единиц техники.

По предварительным данным, пострадали три человека. Их госпитализировали в городскую больницу номер 3.

Ранее взрыв газа прогремел в жилом доме в Севастополе. Пострадавших нет, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров.

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