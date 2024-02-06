Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,2%

В больницу попал 3051 пациент

С 29 января по 4 февраля в России госпитализирован 3051 заболевший коронавирусом. Об этом во вторник, 6 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 24254 человека, скончались 107 пациентов с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос на 7,2% по сравнению с предыдущей. Число госпитализаций увеличилось на 4,3%.

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